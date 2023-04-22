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Певица Рита Дакота рассказала, как получила предложение руки и сердца

Музыкальная исполнительница Рита Дакота рассказала детали того, как ее молодой человек Федор Белогай сделал ей предложение. Она вспомнила, как избранник отправил ей приглашение на "Госуслугах", в личном блоге в социальных сетях.

"Нам привезли кота, который в дороге описался, и еще подружка ночевать осталась. И Федя отправляет мне в "Госуслугах" "предложение", — написала Дакота.

Певица сказала, что планирует сыграть настоящую свадьбу, а перед ней устроить девичник.

Когда артистка впервые рассказала о помолвке, то показала кольцо кольцо ювелирного бренда Tiffany с крупным бриллиантом и подчеркнула, что согласилась выйти замуж за Белогая не сразу.

Бывший муж ведущей Ксении Бородиной в ее день рождения сделал предложение новой избраннице

Будущие муж и жена встречаются почти четыре года. До 2018 супругом певицы был Влад Соколовский, с которым они познакомились на проекте "Фабрика звезд". У артистов есть общая дочь Мия, после развода они остались друзьями.

Ранее Рита Дакота рассказала о травле на "Фабрике звезд".

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