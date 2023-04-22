Музыкальная исполнительница Рита Дакота рассказала детали того, как ее молодой человек Федор Белогай сделал ей предложение. Она вспомнила, как избранник отправил ей приглашение на "Госуслугах", в личном блоге в социальных сетях.

"Нам привезли кота, который в дороге описался, и еще подружка ночевать осталась. И Федя отправляет мне в "Госуслугах" "предложение", — написала Дакота.

Певица сказала, что планирует сыграть настоящую свадьбу, а перед ней устроить девичник.

Когда артистка впервые рассказала о помолвке, то показала кольцо кольцо ювелирного бренда Tiffany с крупным бриллиантом и подчеркнула, что согласилась выйти замуж за Белогая не сразу.