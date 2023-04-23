Боня рассказала о своей первой пластической операции

Бывшая участница скандально известного телепроекта "Дом-2" Виктория Боня уже довольно долгое время проживает в Монако. Однако это не мешает звезде путешествовать по миру.

© Commons.wikimedia.org

Сейчас она находится в ОАЭ. Именно в Дубае Боня и сделала, как сама откровенно призналась подписчикам, свою первую пластическую операцию.

Виктория сняла видеоролик, на котором видно, что голова и подбородок девушки замотаны специальным черным бинтом, который носят некоторое время во время восстановления после хирургического вмешательства. При этом, как подчеркнула Боня, ее узнают на улицах Дубая даже в таком виде.

Соцсети

Также на видео, опубликованном в социальной сети, Боня призналась, что пластику сделала впервые, а уже через несколько дней сможет показать поклонникам конечный результат. Тогда же, видимо, звезда и планирует рассказать, какую именно операцию ей делали.