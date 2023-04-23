Екатерина Волкова уверена, что ее брат не совершал убийство

"Да, это мой брат. Да, несколько дней назад его арестовали в США. Да, его обвиняют в очень серьезном преступлении. Мы пытаемся установить связь с ним и адвокатом, но пока безуспешно. Но семья не сомневается в невиновности Лени. Я люблю и не отрекаюсь от брата", — высказалась актриса.