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1 час назад

Актриса Екатерина Волкова уверена, что ее брат не совершал убийство

Мира Маркина

Актриса Екатерина Волкова, сыгравшая Веру в сериале "Воронины", уверена, что ее брат не убивал двух человек, в смерти которых его обвиняют. Об этом она написала в личном блоге в социальных сетях.

Екатерина Волкова уверена, что ее брат не совершал убийство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Да, это мой брат. Да, несколько дней назад его арестовали в США. Да, его обвиняют в очень серьезном преступлении. Мы пытаемся установить связь с ним и адвокатом, но пока безуспешно. Но семья не сомневается в невиновности Лени. Я люблю и не отрекаюсь от брата", — высказалась актриса.

В Америке убили двух мужчин: 28-летнего фотографа Павла из Санкт-Петербурга и его соседа, 37-летнего Кирилла. Их нашли мертвыми со следами насилия на складе в Брайтоне.

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Полиция задержала брата Екатерины Волковой Леонида как подозреваемого по этому делу. Согласно данным зарубежных изданий, он дружил с обоими мужчинами, а Кирилл был его поручителем по аренде жилья.

Мотивом преступления, на взгляд следствия, могла быть ссора между мужчинами. Предполагается, что Волков отказался оплачивать жилье и должен был срочно его покинуть.

Ранее Екатерина Волкова публиковала школьный снимок с Сергеем Лазаревым.

Звёзды,Екатерина Волкова,Сергей Лазарев,
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