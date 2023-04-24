Как сейчас выглядит дочь Михаила Горшенева

Когда в 2013 году трагически оборвалась жизнь лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, его дочери Саше было всего четыре года. Фанаты музыканта отмечали удивительное внешнее сходство девочки с отцом и надеялись, что она обязательно продолжит его дело, когда вырастет.

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Но Александра выбрала для себя другой путь и пока наследница Горшенева отказываться от него не планирует.

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Как сейчас выглядит и чем занимается дочь знаменитого Горшка, читайте в материале «Рамблера».

Александра Горшенева появилась на свет в мае 2009 года. Михаил Горшенев дочку обожал, хотел посвятить ей максимум своего свободного времени. Но, увы, жизнь распорядилась иначе.

О смерти отца маленькой Саше близкие поначалу не говорили, опасаясь травмировать девочку. Но малышка так часто спрашивала о папе, так каждый день ждала его возвращения домой, что вдове музыканта все же пришлось открыть дочери правду. Саша очень переживала, плакала и часто вспоминала о папе.

Фанаты «Короля и Шута» называли Сашу «принцессой панк-рока» и очень надеялись, что она пойдет по стопам своего знаменитого отца.

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Саша, действительно, увлеклась вокалом. Заниматься начала с семи лет, а в восемь на концерте памяти Михаила Горшенева уже вышла на большую сцену и исполнила в дуэте с Андреем Князевым песню «От женщин кругом голова». Поклонники Горшка были в восторге.

Саша еще не раз выходила на сцену с музыкантами «Короля и Шута» и исполняла известные песни группы, но через некоторое время решила, что ее жизнь все же не будет связана с музыкой.

Александра Горшенева занималась художественной гимнастикой, делала успехи, часто занимая призовые места на соревнованиях. Но в подростковом возрасте оставила и спорт.

Саша признается, что хочет быть моделью и актрисой. Внешние данные у нее для этого есть: длинные волосы, большие и выразительные карие глаза, стройная фигура. Да и талантом девочка, с детских лет выступающая на сцене, не обделена.

Сейчас Саша сотрудничает с одним из известных модельных агентств, снимается в рекламе и выходит на подиум.

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Александра Горшенева с уважением относится к творчеству отца, но отмечает, что не слушает постоянно «КиШ». Девушка отмечает, что ей больше нравится другая, более молодежная музыка.