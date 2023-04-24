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На что Мэрилин Монро не соглашалась даже ради карьеры

Мэрилин Монро по сей день считается одним из главных эталонов красоты, хотя у звезды было немало особенностей во внешности, которые принято называть несовершенствами. Она не спешила от них избавляться, а в некоторых и вовсе видела особый смысл. Рассказываем, что отказывалась менять в себе секс-символ 1950-х годов, в материале «Рамблера».

На что Мэрилин Монро не соглашалась даже ради карьеры
© globallookpress.com

У Мэрилин Монро, одной из самых красивых женщин прошлого, на коже лица был белесый пушок, от которого многие девушки старательно пытаются избавиться. Говорят, режиссеры и влиятельные голливудские продюсеры неоднократно требовали от звезды убрать эту невинную растительность, чтобы она была незаметна в кадре. В те времена камеры не обладали повышенной четкостью, и вряд ли пушок был бы виден на отснятых материалах, но в то время от актрис требовалось исключительное совершенство, и на компромиссы в этот вопросе никто не шел.

Мэрилин прекрасно знала, насколько жестокими являются законы Голливуда: ходят слухи, что секс-символ своей эпохи даже решилась на несколько тайных пластических операций. В то время подобные вмешательства во внешность еще не были настолько безопасны и распространены как сейчас, но, говорят, Монро все-таки пошла на риск, чтобы блистать на сцене. При этом блондинка наотрез отказывалась расставаться со своим пушком на лице. Все потому, что звезда тщательно берегла свой идеальный тон кожи. Живя в солнечном Лос-Анджелесе, она никогда не загорала и пользовалась косметикой с более бледным подтоном, чтобы выбелить лицо.

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Актриса считала, что белый пушок на лице придавал ее лицу особый, еще более заметный оттенок белизны, которого она не могла достигнуть даже с помощью косметики. Так что все попытки уговорить Монро на депиляцию лица были обречены на провал.

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