СМИ: Власову госпитализировали из-за сердечной недостаточности

Во время выступлении певицы Наталии Власовой в Москве случился неприятный инцидент. Подробностями случившегося делится StarHit со ссылкой на источники из окружения артистки.

Фото: Соцсети Соцсети

Концерт проходил в одном из столичных клубов. По данным инсайдеров, в начале выступления Наталия почувствовала себя плохо и ушла за кулисы, где потеряла сознание.

Прибывшие на место медики поставили артистке диагноз —сердечная недостаточность. Сейчас Власова находится под медицинским наблюдением, ей проводят все необходимые процедуры, чтобы восстановить здоровье. Пока нет информации о том, когда она сможет продолжить свои выступления.