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1 час назад

СМИ: певица Наталия Власова была экстренно госпитализирована

Катерина Саломе

Во время выступлении певицы Наталии Власовой в Москве случился неприятный инцидент. Подробностями случившегося делится StarHit со ссылкой на источники из окружения артистки.

СМИ: Власову госпитализировали из-за сердечной недостаточности
Фото: СоцсетиСоцсети

Концерт проходил в одном из столичных клубов. По данным инсайдеров, в начале выступления Наталия почувствовала себя плохо и ушла за кулисы, где потеряла сознание.

Почему сердечная недостаточность появляется у молодых

Прибывшие на место медики поставили артистке диагноз —сердечная недостаточность. Сейчас Власова находится под медицинским наблюдением, ей проводят все необходимые процедуры, чтобы восстановить здоровье. Пока нет информации о том, когда она сможет продолжить свои выступления.

Ранее мы писали о том, что Масленников рассказал о госпитализации из-за проблем с сердцем.

Звёзды,Наталия Власова,
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