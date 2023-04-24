Бен Аффлек уверен, что Дженнифер Лопес мечтает его изменить
Американский актер Бен Аффлек рассказал, что его супруга, певица и актриса Дженнифер Лопес мечтает изменить в нем одно качества, но не признается в этом. Актера цитирует издание Page Six.
В эфире шоу Дрю Бэрримор Аффлек рассказал, что Джей Ло изменила бы в нем болтливость:
«Думаю, она бы предпочла, чтобы я был более краток. Не знаю, заметили ли вы, но я постоянно повторяюсь. Я говорю кругами», — рассказал Аффлек, отметив, что сама Лопес пока об этом не говорила, но он догадывается.
Ранее Дженнифер Лопес высмеяла бывшего мужа.