Модель Алессандра Амбросио вышла в свет в прозрачном платье
Бывший "ангел" Victoria's Secret, супермодель Алессандра Амбросио, посетила церемонию вручения премии The Daily Front Row в откровенном платье. Фото Амбросио публикует Daily Mail.
Модель выбрала для светского мероприятия белое платье макси из прозрачной ткани. Фасон наряда таков, что декольте и разрез открывают тело Амбросио. Знаменитость дополнила образ серебристыми туфлями и клатчем в тон.
Макияж супермодели был нюдовым, волосы распущены. В качестве аксессуаров Алессандра Амбросио выбрала несколько колье, сережки-гвоздики и кольца.
Ранее "Рамблер" писал о моделях Victoria's Secret, которые стали визитной карточкой шоу.