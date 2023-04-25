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Модель Алессандра Амбросио вышла в свет в прозрачном платье

Бывший "ангел" Victoria's Secret, супермодель Алессандра Амбросио, посетила церемонию вручения премии The Daily Front Row в откровенном платье. Фото Амбросио публикует Daily Mail.

Модель выбрала для светского мероприятия белое платье макси из прозрачной ткани. Фасон наряда таков, что декольте и разрез открывают тело Амбросио. Знаменитость дополнила образ серебристыми туфлями и клатчем в тон.

Макияж супермодели был нюдовым, волосы распущены. В качестве аксессуаров Алессандра Амбросио выбрала несколько колье, сережки-гвоздики и кольца.

41-летняя модель Алессандра Амбросио появилась на публике в облегающем платье с голой спиной

Ранее "Рамблер" писал о моделях Victoria's Secret, которые стали визитной карточкой шоу.

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