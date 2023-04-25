Актрису Дженнифер Энистон увидели на свидании с бывшим мужем
Актриса Дженнифер Энистон встречалась с бывшим мужем, коллегой Джастином Теру. Из-за этого появились слухи о воссоединении пары, пишет Daily Mail.
Дженнифер Энистон и Джастин Теру ужинали в итальянском ресторане II Cantinori в Нью-Йорке, когда их сфотографировали папарацци. Актриса выбрала для встречи черные брюки и кардиган, а ее бывший муж — джинсы и зеленую куртку.
Пара проводила время в компании друзей — Джейсона Бейтмана и Аманды Анк. После ужина Энистон покинула ресторан с красной розой в руках.
Актриса была в отношениях с Джастином Теру с 2011 года и с 2015 года — замужем за ним. Тем не менее, в 2018 году пара решила развестись. По словам Дженнифер Энистон, они с Джастином лучшие друзья и обязательно продолжат общаться, но больше не будут возлюбленными друг для друга.