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Актрису Дженнифер Энистон увидели на свидании с бывшим мужем

Актриса Дженнифер Энистон встречалась с бывшим мужем, коллегой Джастином Теру. Из-за этого появились слухи о воссоединении пары, пишет Daily Mail.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру ужинали в итальянском ресторане II Cantinori в Нью-Йорке, когда их сфотографировали папарацци. Актриса выбрала для встречи черные брюки и кардиган, а ее бывший муж — джинсы и зеленую куртку.

Пара проводила время в компании друзей — Джейсона Бейтмана и Аманды Анк. После ужина Энистон покинула ресторан с красной розой в руках.

Актриса Дженнифер Энистон считает свою прическу из "Друзей" самой "уродливой"

Актриса была в отношениях с Джастином Теру с 2011 года и с 2015 года — замужем за ним. Тем не менее, в 2018 году пара решила развестись. По словам Дженнифер Энистон, они с Джастином лучшие друзья и обязательно продолжат общаться, но больше не будут возлюбленными друг для друга.

Ранее Дженнифер Энистон рассказала, кто из ее друзей-актеров смеялся над ее парнями.

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