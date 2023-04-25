Юморист Павел Воля в шутку пожелал Тимати не развестись слишком быстро. Это произошло в эфире программы "Шоу Воли" на ТНТ.

"Тимати сделал предложение своей женщине. Это значит, что скоро появится богатая популярная разведенка. <...> Тиман, продержись хотя бы до лета", — сказал Воля.

Так комик отреагировал на новость о том, что рэпер Тимати сделал предложение своей невесте — модели Валентине Ивановой. Поскольку с предыдущими возлюбленными артист брак не заключал, известия стали поводом для шутки.

Хотя Тимати ни разу не был женат, у него есть дети. В 2014 году модель Алена Шишкова родила от него дочь Алису, а в 2019-м появился на свет сын Ратимир, матерью которого стала блогер Анастасия Решетова.