Развод и новая возлюбленная: что происходит в личной жизни Гуфа

Последнее время все только и обсуждали, что проблемы в отношениях Гуфа и его супруги Юлии Долматовой. Поводом для подобных пересудов стало видео с плачущей женой, которое рэпер выложил в социальных сетях во время совместного отдыха в Таиланде. На ролике Юлия просила музыканта отдать ей паспорт, а также документы на их общего ребенка. Спустя время девушке с дочерью все-таки удалось вернуться в Россию. Что сейчас происходит в отношениях пары, рассказываем в материале «Рамблера».

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Брак Гуфа и Юлии Долматовой официально все: рэпер сообщил, что они с супругой разводятся.

Видео дня

«Все споры и возникшие вопросы будут урегулированы нашими адвокатами. Я счастлив, что у меня есть дочь Тина, и буду всегда рядом», — написал артист в социальных сетях.

Юлия заявила Super.ru, что не будет сейчас никак публично реагировать на заявление рэпера.

«Вы знаете, я скоро дам интервью, и все будет и так. К сожалению, ничего не могу вам сказать, так как это будет предано огласке, поэтому я стараюсь никакую информацию не говорить. Вы мне уже десятая звоните за последние 10 минут», — призналась девушка.

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А вот бывшая супруга Гуфа Айза-Лилуна Ай новости о разводе прокомментировала, да еще и в своем стиле: «Я снова баба Гуфа», — написала она в социальных сетях. К слову, после ссоры Алексея и Юлии в Таиланде, блогер активно поддерживала экс-возлюбленного.

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Это еще не все: в социальных сетях ходят слухи, что у Долматова уже появилась новая возлюбленная, и их уже даже вместе видели в столице. Правда, имя таинственной незнакомки журналистам пока не удалось узнать. Следим за развитием событий: есть ощущение, что Гуфу и Юлии не удастся разойтись мирно.