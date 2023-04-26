Дочь Брюса Уиллиса родила девочку

Дочь Брюса Уиллиса, 34-летняя Румер Уиллис, родила девочку. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Девушка поделилась фотографией новорожденной малышки и подписала снимок датой рождения: девочка родилась 18 апреля. Ее назвали Луэтта Айсли Томас Уиллис.

Известно, что дочь Брюса Уиллиса рожала дома, а не в клинике. Подробностей своих родов Румер не раскрыла, но возможно она поделится ими позднее.

Событие обрадовало семью Уиллиса. Мачеха Румер, Эмма Хемминг-Уиллис поддержала девушку и написала о том, что уже очень сильно любит новорожденную.