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2 часа назад

Жена Уиллиса поделилась видео со свадьбы с актером

Мария Каткова

Супруга Брюса Уиллиса опубликовала архивное видео со свадебной церемонии с актером, которую они проводили для обновления своих клятв. Роликом она поделилась в социальных сетях.

Эмма Хеминг и Брюс Уиллис отметили годовщину свадьбы 21 марта. В браке они состоят 14 лет. В честь этого события жена актера опубликовала видео, снятое четыре года назад. В честь десятилетия замужества они решили во второй раз сыграть свадебную церемонию.

Видео со дня рождения Брюса Уиллиса завирусилось в Сети

На кадрах показано то, как Хеминг идет к алтарю вместе с детьми, а потом они с Уиллисом произносят друг другу клятвы. Также можно увидеть гостей свадебной вечеринки, среди которых были друзья и родственники пары. Видео сняла первая жена актера Деми Мур.

Ранее сообщалось, что жена Брюса Уиллиса рассказала о начале отношений с актером.

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