Бедрос Киркоров и его помощница прокомментировали слухи о романе

90-летний отец певца Филиппа Киркорова Бедрос, который разводится с супругой после 30 лет совместной жизни, и его помощница Олеся опровергли слухи о романтических отношениях. Они прокомментировали ситуацию в программе "Звезды сошлись" на НТВ.

По словам Олеси, ее и старшего Киркорова не связывают никакие отношения, кроме рабочих. Бедрос Киркоров рассказал, что познакомился с ней, когда она пыталась передать подарок Филиппу во время его концерта, но также заверил, что помощница — не его новая любовь.

Бедрос также возмутился, что вокруг его развода много слухов и они не соответствуют действительности. Он призвал "узнать правду, а потом задавать вопросы".