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Подавший на развод Бедрос Киркоров и его помощница прокомментировали слухи о романе

90-летний отец певца Филиппа Киркорова Бедрос, который разводится с супругой после 30 лет совместной жизни, и его помощница Олеся опровергли слухи о романтических отношениях. Они прокомментировали ситуацию в программе "Звезды сошлись" на НТВ.

Бедрос Киркоров и его помощница прокомментировали слухи о романе
© РИА Новости

По словам Олеси, ее и старшего Киркорова не связывают никакие отношения, кроме рабочих. Бедрос Киркоров рассказал, что познакомился с ней, когда она пыталась передать подарок Филиппу во время его концерта, но также заверил, что помощница — не его новая любовь.

Бедрос также возмутился, что вокруг его развода много слухов и они не соответствуют действительности. Он призвал "узнать правду, а потом задавать вопросы".

90-летний артист Бедрос Киркоров подал на развод ради нового романа

Ранее жена Бедроса Киркорова Людмила Смирнова отреагировала на слухи о разводе.

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