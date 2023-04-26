Актриса Зепюр Брутян, которая должна родить в конце весны, наблюдается в клиническом госпитале "Лапино". Ведение родов там стоит от 199 тысяч до 1,5 миллиона рублей, пишет Teleprogramma.pro.

В "Лапино" роды проходят в индивидуальных боксах с душем и туалетом. Партнеру разрешено присутствовать при рождении ребенка.

После родов женщина три-пять дней лежит в индивидуальной палате. Можно выбрать помещение класса "стандарт", "домашние роды", "люкс" и "VIP". В последнем случае пациентке выделяют полноценный послеродовой блок, в котором три комнаты.