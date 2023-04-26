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Стало известно, сколько будут стоить роды жены актера Павла Прилучного Зепюр Брутян

Актриса Зепюр Брутян, которая должна родить в конце весны, наблюдается в клиническом госпитале "Лапино". Ведение родов там стоит от 199 тысяч до 1,5 миллиона рублей, пишет Teleprogramma.pro.

В "Лапино" роды проходят в индивидуальных боксах с душем и туалетом. Партнеру разрешено присутствовать при рождении ребенка.

После родов женщина три-пять дней лежит в индивидуальной палате. Можно выбрать помещение класса "стандарт", "домашние роды", "люкс" и "VIP". В последнем случае пациентке выделяют полноценный послеродовой блок, в котором три комнаты.

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Минимальная цена ведения родов в клиническом госпитале — 199 тысяч рублей. VIP-тариф стоит 1,5 миллиона рублей. По предположениям журналистов, для Зепюр Брутян Прилучный выберет самые дорогие услуги.

Ранее Павел Прилучный рассказал, кто повлиял на его решение поступать на актера.

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