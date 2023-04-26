Стало известно, сколько будут стоить роды жены актера Павла Прилучного Зепюр Брутян
Актриса Зепюр Брутян, которая должна родить в конце весны, наблюдается в клиническом госпитале "Лапино". Ведение родов там стоит от 199 тысяч до 1,5 миллиона рублей, пишет Teleprogramma.pro.
В "Лапино" роды проходят в индивидуальных боксах с душем и туалетом. Партнеру разрешено присутствовать при рождении ребенка.
После родов женщина три-пять дней лежит в индивидуальной палате. Можно выбрать помещение класса "стандарт", "домашние роды", "люкс" и "VIP". В последнем случае пациентке выделяют полноценный послеродовой блок, в котором три комнаты.
Минимальная цена ведения родов в клиническом госпитале — 199 тысяч рублей. VIP-тариф стоит 1,5 миллиона рублей. По предположениям журналистов, для Зепюр Брутян Прилучный выберет самые дорогие услуги.