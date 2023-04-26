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Жена Оззи Осборна рассказала о неудачной пластике лица

Жена Оззи Осборна, 70-летняя Шэрон Осборн, рассказала о неудачной пластике лица. Об этом сообщает The Sun.

Жена Оззи Осборна рассказала о неудачной пластике лица
© globallookpress.com

Звезда отметила, что решила прекратить делать пластические операции на своем лице после неудачного опыта подтяжки. В 2021 году она сделала подтяжку лица, которая длилась пять часов, но результат оставил желать лучшего. По словам Осборн, она была похожа на Циклопа после процедуры.

В будущем знаменитость не планирует прибегать к услугам хирургов, так как пережила неудачный опыт.

"После нее я сказала себе, что пора остановиться", — заключила жена Оззи Осборна.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня рассказала о своей первой пластической операции.

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