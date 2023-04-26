Жена Оззи Осборна рассказала о неудачной пластике лица

Звезда отметила, что решила прекратить делать пластические операции на своем лице после неудачного опыта подтяжки. В 2021 году она сделала подтяжку лица, которая длилась пять часов, но результат оставил желать лучшего. По словам Осборн, она была похожа на Циклопа после процедуры.