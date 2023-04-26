Жена Оззи Осборна рассказала о неудачной пластике лица
Жена Оззи Осборна, 70-летняя Шэрон Осборн, рассказала о неудачной пластике лица. Об этом сообщает The Sun.
Звезда отметила, что решила прекратить делать пластические операции на своем лице после неудачного опыта подтяжки. В 2021 году она сделала подтяжку лица, которая длилась пять часов, но результат оставил желать лучшего. По словам Осборн, она была похожа на Циклопа после процедуры.
В будущем знаменитость не планирует прибегать к услугам хирургов, так как пережила неудачный опыт.
"После нее я сказала себе, что пора остановиться", — заключила жена Оззи Осборна.
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