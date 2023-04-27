Как Елена Блиновская сколотила состояние на "марафонах желаний"

41-летняя Елена Блиновская – блогер с аудиторией более пяти миллионов подписчиков, предпринимательница и автор нашумевшего курса "Марафон желаний".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Не так давно бизнесвумен оказалась в центре скандала –Блиновскую задержали за неуплату 918 млн рублей налогов. Против блогера возбудили уголовное дело.

Видео дня

Подробнее о том, чем известна Блиновская – в материале "Рамблера".

До популярности

Елена родилась в 1981 году в поселке Опарино Кировской области. При этом детство будущего коуча прошло в Ярославле, где она окончила школу, а затем и магистратуру Ярославского государственного университета имени Демидова по специальности "бухучет". Получив высшее образование, Блиновская начала работать в рекламном агентстве и уже тогда загорелась идеей открыть собственный бизнес.

В 25 лет Елена связала себя узами брака с предпринимателем Алексеем Блиновским. В браке у пары родилось четверо детей.

В декрете Елена начала интересоваться темой личностного роста, читать книги по психологии и проходить курсы. По данным StarHit, блогер также проходила курс популярного лайф-коуча Энтони Роббинса.

Первые "Марафоны желаний"

В 2015 году Блиновская начала проводить "марафоны желаний" в формате игры для своих подруг. Позже она начала расширять аудиторию: купила рекламу у блогеров и приглашала к участию подписчиков в соцсетях. Проект стремительно набирал популярность и уже спустя год стал массовым.

Блиновская уверяла клиентов (и уверяет по сей день) – с ее помощью они смогут исполнить любые мечты и изменить свою жизнь. По словам блогера, самое главное – правильно загадывать желания.

Проект Елены продолжал расти, и вскоре вместе с семьей она перебралась из Ярославля в Москву.

Скандальная слава

Новый виток популярности обрушился на Блиновскую в 2021-м году после того, как она с размахом отметила 40-летие на Алтае. Ведущими праздника стали Иван Ургант и Ксения Собчак. Кроме того, на торжестве присутствовали такие звезды, как Филипп Киркоров, Светлана Лобода, группа "Звери" и не только.

На праздник блогер потратила 120 миллионов рублей. Во время вечеринки Блиновская обратилась к подписчикам и попросила пожертвовать ей денег, сколько не жалко. За час на ее счету оказалось на миллион рублей больше – эту сумму она перечислила на благотворительность.

Позже Блиновская дала интервью Ксении Собчак. Незадолго до этого журналистка выпустила ролик про инфоцыган – людей, которые продают курсы и тренинги, не несущие реальной пользы. Сразу же после этого у Собчак вышло интервью с Блиновской, которую многие обвиняют в инфоцыганстве.

Деньги и планы

По данным журнала Forbes за 2020 год, выручка Блиновской составила 330 миллионов рублей, а прибыль — 200 миллионов рублей.

При этом, по данным Собчак, оборот марафонов Блиновской в год составляют два миллиарда рублей. Сколько зарабатывает сама коуч неизвестно, но Ксения предположила, что ее доход может доходить до сотен миллионов в год.