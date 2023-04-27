Актриса Анджелина Джоли посетила торжественный обед в Белом доме вместе со старшим сыном — 21-летним Мэддоксом. Об этом пишет Daily Mail.

Обед был посвящен празднованию союзе Америки и Южной Кореи. На нем присутствовали президенты и первые леди обеих стран.

В качестве гостей были приглашены в том числе Анджелина Джоли с сыном. Он учится биохимии в университете Енсе в Сеуле онлайн. Он уезжал в Южную Корею, но вернулся в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса и изменился формат обучения.

У Анджелины Джоли и ее бывшего мужа Брэда Питта трое биологических детей: 16-летняя Шайло, 14-летние Нокс и Вивьен. Мэддокса, а также 19-летнего Пакса и 18-летнюю Захару пара приняла в семью.