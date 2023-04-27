Как выглядит «Миссис Москва 2023»

25 апреля в российской столице выбирали самую красивую «миссис Москва 2023». В финальный этап конкурса прошли 25 претенденток самых различных профессий, среди которых были как педагоги и врачи, так и стюардессы и бизнес-леди. Об этом сообщает moslenta.ru.

Лауреатом и самой красивой «миссис Москва» в этом году стала предпринимательница и мать двоих детей 30-летняя Анастасия Милеева. Известно, что девушка участвовала в подобном конкурсе впервые. В обычной жизни Анастасия занимается общественной деятельностью, ресторанным бизнесом, а также владеет маркой одежды. Милеева имеет два высших образования — экономическое и психологическое.