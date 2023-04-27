Как выглядит младшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя
Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в свой 18 лет покоряет мировые подиумы, снимается для глянцевых обложек и рекламных кампаний. О Деве пишут СМИ, журналисты и поклонники следят за каждым ее шагом, увлечениями и личной жизнью, а вот ее младшую сестру звездные родители пока тщательно скрывают от пристального внимания общественности. Как выглядит девочка, показываем в материале «Рамблера».
Леони Кассель родилась 20 мая 2010 года в Риме (Италия). Ее отец — актер французского происхождения Венсан Кассель. Мать — актриса итальянского происхождения Моника Беллуччи. Актеры развелись в 2013 году, но по-прежнему продолжают вместе заботиться о дочерях и проводить время вместе с ними.
От повышенного внимания прессы и публики младшую дочь звездные родители стараются оберегать. Леони пока не выходит в свет и не посещает светские мероприятия. При этом многие ожидают ее дебюта в ближайшие пару лет, ведь ее старшая сестра Дева впервые вышла в свет в возрасте 14 лет.
Беллуччи и Кассель не пытаются оградить Леони от карьеры модели или актрисы — вместе с родителями девочка уже несколько раз сопровождала Деву на съемках и наблюдала изнанку этих профессий. При этом младшая дочь актеров еще не принимала участия в фотосессиях для журналов и каких-либо брендов, но нам кажется, что ее первые шаги на этом поприще не за горами.
Леони пока не ведет социальные сети (или тщательно это скрывает), поэтому папарацци стараются подловить любой удачный момент, чтобы запечатлеть девочку на прогулке со звездными родителями или сестрой.