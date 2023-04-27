Как выглядит младшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя

Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в свой 18 лет покоряет мировые подиумы, снимается для глянцевых обложек и рекламных кампаний. О Деве пишут СМИ, журналисты и поклонники следят за каждым ее шагом, увлечениями и личной жизнью, а вот ее младшую сестру звездные родители пока тщательно скрывают от пристального внимания общественности. Как выглядит девочка, показываем в материале «Рамблера».

Леони Кассель родилась 20 мая 2010 года в Риме (Италия). Ее отец — актер французского происхождения Венсан Кассель. Мать — актриса итальянского происхождения Моника Беллуччи. Актеры развелись в 2013 году, но по-прежнему продолжают вместе заботиться о дочерях и проводить время вместе с ними.

От повышенного внимания прессы и публики младшую дочь звездные родители стараются оберегать. Леони пока не выходит в свет и не посещает светские мероприятия. При этом многие ожидают ее дебюта в ближайшие пару лет, ведь ее старшая сестра Дева впервые вышла в свет в возрасте 14 лет.

Беллуччи и Кассель не пытаются оградить Леони от карьеры модели или актрисы — вместе с родителями девочка уже несколько раз сопровождала Деву на съемках и наблюдала изнанку этих профессий. При этом младшая дочь актеров еще не принимала участия в фотосессиях для журналов и каких-либо брендов, но нам кажется, что ее первые шаги на этом поприще не за горами.