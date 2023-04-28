Специалист по закупкам брендовых вещей Алеся С. заявила, что в гардеробной Елены Блиновской есть сумки, стоящие десятки миллионов рублей. Такой вывод эксперт сделала, посмотрев кадры обыска дома блогерши.

«В коллекции блогера крайне редкая сумка Hermès Birkin, достать которую «практически невозможно», стоимость – более 1,7 млн рублей», – отметила специалист.

Такие лоты обычно приобретают по завышенной стоимости от бутика. Самая дешевая сумка Hermès стоит более 700 тысяч рублей, передает RT.

На кадрах, опубликованных СК РФ с обыска дома Блиновской, видно, что у блогерши обширная гардеробная. Там очень много сумок, обуви, аксессуаров и одежды.