"У меня есть зеркало и весы": телеведущая Гузеева поставила на место хейтеров
Телеведущая Лариса Гузеева в своем telegram-канале ответила на нападки хейтеров, которые раскритиковали ее внешность.
"Люди, которые пишут про мой вес и возраст, это что? У меня есть и паспорт, и зеркало, и весы. Клянусь. Не унижайте себя", – высказалась звезда.
В комментариях подписчики поддержали Гузееву и призвали ее не обращать внимание на нападки недоброжелателей:
"Вы восхитительны, а а хейтеры- это озлобленные, несчастные люди- помолитесь о них...",
"Лариса! У нас у всех есть паспорт, и у них тоже! Но вы - красавица и умница, а они - несчастные люди, но они этого не понимают",
"Люблю Вас ! Будьте здоровы ! Вы красавица ! И совершенно не важен вес и возраст!".
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Ольга Орлова поставила на место хейтеров, обвиняющих ее во лжи.