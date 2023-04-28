Российская актриса Анна Хилькевич решила прокомментировать слухи о разводе в соцсетях.

Слухи о разводе артистки появились не на пустом месте. Однажды появилась публикация, в которой Анна Хилькевич заявила, что снова влюбилась. Самые мнительные поклонники мгновенно предположили, что актриса закрутила новый роман. Но секрет оказался вовсе не в этом.

Анна Хилькевич объяснила, что ее не так поняли, а на самом деле она говорила о собственном муже.

«Нет, мы не развелись! Разве нельзя влюбиться в мужа? Снова и снова?» — объяснила актриса.

Также она уточнила, что рядом с мужем чувствует себя «самой счастливой женщиной».