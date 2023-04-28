Актриса Анна Хилькевич ответила на слухи о разводе
Российская актриса Анна Хилькевич решила прокомментировать слухи о разводе в соцсетях.
Слухи о разводе артистки появились не на пустом месте. Однажды появилась публикация, в которой Анна Хилькевич заявила, что снова влюбилась. Самые мнительные поклонники мгновенно предположили, что актриса закрутила новый роман. Но секрет оказался вовсе не в этом.
Анна Хилькевич объяснила, что ее не так поняли, а на самом деле она говорила о собственном муже.
«Нет, мы не развелись! Разве нельзя влюбиться в мужа? Снова и снова?» — объяснила актриса.
Также она уточнила, что рядом с мужем чувствует себя «самой счастливой женщиной».
Напомним, что Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова в 2015 году. В том же году у них родилась дочь Ариана, а в 2018 году появилась вторая дочь Маша.