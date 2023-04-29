Наталия Власова вышла из комы и выписалась из больницы

Музыкальная исполнительница Наталия Власова вышла из комы и вернулась домой. Об этом она рассказала в личном блоге в социальных сетях.

Фото: Соцсети Соцсети

Власова, по собственным словам, чувствует себя лучше. Ее выписали из больницы, и она вернулась домой. В медиа, считает певица, информация о ее самочувствии преувеличена.

"Буду считать, что эта ситуация мне дана, чтобы узнать, сколько в мире добрых людей и кто мои друзья. <...> Я тронута до глубины души", — написала Власова, поблагодарив близких людей за помощь и поддержку.

Она рассказала, что мечтает как можно скорее забыть о произошедшем, и пожелала всем здоровья. По словам певицы, без него все в мире может стать неважным в один миг.