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15 минут назад

Певица Наталия Власова вышла из комы и выписалась из больницы

Мира Маркина

Музыкальная исполнительница Наталия Власова вышла из комы и вернулась домой. Об этом она рассказала в личном блоге в социальных сетях.

Наталия Власова вышла из комы и выписалась из больницы
Фото: СоцсетиСоцсети

Власова, по собственным словам, чувствует себя лучше. Ее выписали из больницы, и она вернулась домой. В медиа, считает певица, информация о ее самочувствии преувеличена.

"Буду считать, что эта ситуация мне дана, чтобы узнать, сколько в мире добрых людей и кто мои друзья. <...> Я тронута до глубины души", — написала Власова, поблагодарив близких людей за помощь и поддержку.

Она рассказала, что мечтает как можно скорее забыть о произошедшем, и пожелала всем здоровья. По словам певицы, без него все в мире может стать неважным в один миг.

СМИ: певица Наталия Власова была экстренно госпитализирована

Ранее "Рамблер" писал, что у Наталии Власовой появились осложнения после операции на сердце.

Звёзды,Наталия Власова,
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