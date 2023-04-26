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1 час назад

StarHit: у Наталии Власовой появились осложнения после операции на сердце

Мария Каткова

Стало известно о состоянии Наталии Власовой после того, как ей внезапно стало плохо. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источники.

У Власовой появились осложнения после остановки сердца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что артистке стало плохо, ее госпитализировали. Выяснилось, что она давно страдала ишемической болезнью сердца, которая начала прогрессировать. Врачи отметили необходимость искусственной комы, но родственники были против.

СМИ: Власова была экстренно госпитализирована

Несмотря на это, по словам источника, вечером 24 апреля звезду ввели в кому. Ей провели операцию и подключили к аппарату ИВЛ, так как начался отек легких. Сейчас она продолжает находиться в медикаментозной коме. Операция проходила с осложнениями, врачам пришлось останавливать сердце, из-за чего у Власовой упало давление.

"Из-за этого у Наташи упало кровяное давление и перестали работать почки. Это осложнение. Врачи будут колоть препараты для давления", — сказал источник издания, работающий в больнице.

Ранее сообщалось, что директор Наталии Власовой рассказал о ее самочувствии.

Звёзды,Наталия Власова,
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