У Власовой появились осложнения после остановки сердца

Стало известно о состоянии Наталии Власовой после того, как ей внезапно стало плохо. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источники.

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Ранее сообщалось, что артистке стало плохо, ее госпитализировали. Выяснилось, что она давно страдала ишемической болезнью сердца, которая начала прогрессировать. Врачи отметили необходимость искусственной комы, но родственники были против.

Несмотря на это, по словам источника, вечером 24 апреля звезду ввели в кому. Ей провели операцию и подключили к аппарату ИВЛ, так как начался отек легких. Сейчас она продолжает находиться в медикаментозной коме. Операция проходила с осложнениями, врачам пришлось останавливать сердце, из-за чего у Власовой упало давление.

"Из-за этого у Наташи упало кровяное давление и перестали работать почки. Это осложнение. Врачи будут колоть препараты для давления", — сказал источник издания, работающий в больнице.