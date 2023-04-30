$80.51-1.0588.37-1.83

Блогер Ида Галич рассказала об отношениях с коллегой Стасом Круглицким

Ида Галич и Стас Круглицкий ранее совместно посещали мероприятия, вызывая у своих поклонников подозрения о возможных романтических отношениях. Однако, блогер никогда не прокомментировала эти слухи, пишет «ОК!».

Галич рассказала об отношениях с Круглицким
© Соцсети

Звезда раскрыла некоторые детали своей личной жизни и заявила, что в данный момент она не ищет отношений. Она загадочно намекнула на то, что у нее есть человек, который оказывает ей поддержку, но для нее это не имеет серьезного значения.

Ида Галич показала, как танцует на пилоне: видео

Ида сосредоточилась на отношениях с самой собой. Важнее всего для нее сейчас изучать свои личные черты и не тратить время на других людей. Она призналась, что не хочет вступать в серьезные отношения и не хочет называть себя девушкой кому-то.

Ранее мы писали о том, что Галич отказалась от роли ведущей из-за проблем с психикой.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий