Галич рассказала об отношениях с Круглицким

Ида Галич и Стас Круглицкий ранее совместно посещали мероприятия, вызывая у своих поклонников подозрения о возможных романтических отношениях. Однако, блогер никогда не прокомментировала эти слухи, пишет «ОК!».

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Звезда раскрыла некоторые детали своей личной жизни и заявила, что в данный момент она не ищет отношений. Она загадочно намекнула на то, что у нее есть человек, который оказывает ей поддержку, но для нее это не имеет серьезного значения.

Ида сосредоточилась на отношениях с самой собой. Важнее всего для нее сейчас изучать свои личные черты и не тратить время на других людей. Она призналась, что не хочет вступать в серьезные отношения и не хочет называть себя девушкой кому-то.