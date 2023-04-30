Блогер Настя Ивлеева поучаствовала во флешмобе телеканала "Суббота!", который решил напомнить зрителям о сериале "Дикий ангел" с Натальей Орейро в главной роли и ее песне Cambio dolor. Ивлеева станцевала под композицию и выложила соответствующее видео в личном блоге.

Настя не просто исполнила танец под песню из сериала, но и пошутила, что движения помогут "привлечь мужика".