Дочь Стриженовых раскрыла детали предстоящей свадьбы

Молодая наследница Екатерины и Александра Стриженовых, Александра, собирается выйти замуж за своего давнего возлюбленного Антона Чурекова, с которым она встречается с тех пор, как они были школьниками. В интервью для программы "Ты не поверишь" на НТВ она поделилась деталями своих свадебных подготовок.

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Самое главное для невесты, чтобы все было скромно и камерно, чтобы разделить этот праздник только с близкими людьми. Платье Александры будет сделано ее тетей, модельером Викторией Андреяновой. Сама девушка описывает наряд как "кафедральный", такой, что употребляется для красивых торжественных мероприятий.

Александра отметила, что ее родители, Екатерина и Александр, являются для нее примером для подражания в вопросах семейной жизни, ведь их брак уже длится 35 лет. Звездна наследница также посоветовала будущим невестам расслабиться и наслаждаться этим приятным и волнительным событием в жизни.