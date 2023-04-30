$80.51-1.0588.37-1.83

22-летняя дочь Екатерины и Александра Стриженовых раскрыла детали предстоящей свадьбы

Молодая наследница Екатерины и Александра Стриженовых, Александра, собирается выйти замуж за своего давнего возлюбленного Антона Чурекова, с которым она встречается с тех пор, как они были школьниками. В интервью для программы "Ты не поверишь" на НТВ она поделилась деталями своих свадебных подготовок.

Дочь Стриженовых раскрыла детали предстоящей свадьбы
© Соцсети

Самое главное для невесты, чтобы все было скромно и камерно, чтобы разделить этот праздник только с близкими людьми. Платье Александры будет сделано ее тетей, модельером Викторией Андреяновой. Сама девушка описывает наряд как "кафедральный", такой, что употребляется для красивых торжественных мероприятий.

Звезды, которые лишили своих детей наследства

Александра отметила, что ее родители, Екатерина и Александр, являются для нее примером для подражания в вопросах семейной жизни, ведь их брак уже длится 35 лет. Звездна наследница также посоветовала будущим невестам расслабиться и наслаждаться этим приятным и волнительным событием в жизни.

Ранее мы писали про карьеру актрисы и ведущей Екатерины Стриженовой.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий