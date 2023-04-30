Жена Гуфа намерена вычеркнуть его из жизни

Юлия Королева, экс-избранница рэпера Гуфа, рассказала о своих планах на будущее. Она хочет начать новую жизнь, воспитывая свою дочь Тину без помощи отца.

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Королева сообщила, что все у нее в порядке, она полностью занята работой и хочет забыть прошлое, связанное с Гуфом. Девушка также отметила, что не хочет, чтобы с ней ассоциировался рэпер.

В личном микроблоге Королева написала, что планирует сделать что-то грандиозное, чтобы быстрее отмыться от ассоциаций, связанных с бывшим возлюбленным. При этом она не собирается использовать для этого примитивные методы.