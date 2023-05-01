44-летняя Джанабаева выложила фото без макияжа и фильтров

Бывшая солистка группы "ВИА ГРа", певица Альбина Джанабаева выложила селфи, которое сделала без макияжа и никак не обрабатывала. Соответствующий пост появился в личном блоге артистки в социальных сетях.

44-летняя Джанабаева отдыхает на море и периодически выкладывает снимки с пляжа. Естественная фотография с маленьким попугаем на плече восхитила ее подписчиков.

Альбина с 2014 года замужем за певцом Валерием Меладзе. У них трое детей: 19-летний Константин, 8-летний Лука и 2-летняя Агата. От брака с Ириной Малухиной у Меладзе еще три взрослых дочери.

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