$80.51-1.0588.37-1.83

44-летняя певица Альбина Джанабаева выложила фото без макияжа и фильтров

Бывшая солистка группы "ВИА ГРа", певица Альбина Джанабаева выложила селфи, которое сделала без макияжа и никак не обрабатывала. Соответствующий пост появился в личном блоге артистки в социальных сетях.

44-летняя Джанабаева выложила фото без макияжа и фильтров
© РИА Новости

44-летняя Джанабаева отдыхает на море и периодически выкладывает снимки с пляжа. Естественная фотография с маленьким попугаем на плече восхитила ее подписчиков.

Альбина с 2014 года замужем за певцом Валерием Меладзе. У них трое детей: 19-летний Константин, 8-летний Лука и 2-летняя Агата. От брака с Ириной Малухиной у Меладзе еще три взрослых дочери.

Соцсети

Оргазмы и фото с фильтрами: о чем чаще всего мы врем партнерам

Ранее фото в купальнике без фильтров выложила жена Михаила Ширвиндта.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий