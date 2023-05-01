Певица Анна Седокова опубликовала фото в бикини

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова выложила фотографию в бикини с пляжа в Майами. Соответствующая публикация появилась в личном блоге певицы в социальных сетях.

Певица отключила комментарии в своем аккаунте, поскольку недавно столкнулась с критикой в адрес своей фигуры:

"Прочла в интернете, что я толстая и жирная. Люди смеялись, удивлялись, радовались, комментировали", — писала артистка.

Седокова неоднократно говорила, что борется с лишним весом с помощью спорта, диеты и внимательного отношения к балансу жидкости и солей в организме. Тем не менее, иногда она нарушает распорядок. По словам певицы, общественное мнение мешает ей полностью быть довольной своим телом.