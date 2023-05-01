$80.51-1.0588.37-1.83

Певица Анна Седокова опубликовала фото в бикини

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова выложила фотографию в бикини с пляжа в Майами. Соответствующая публикация появилась в личном блоге певицы в социальных сетях.

Певица отключила комментарии в своем аккаунте, поскольку недавно столкнулась с критикой в адрес своей фигуры:

"Прочла в интернете, что я толстая и жирная. Люди смеялись, удивлялись, радовались, комментировали", — писала артистка.

Седокова неоднократно говорила, что борется с лишним весом с помощью спорта, диеты и внимательного отношения к балансу жидкости и солей в организме. Тем не менее, иногда она нарушает распорядок. По словам певицы, общественное мнение мешает ей полностью быть довольной своим телом.

Соцсети

Певица Анна Седокова вспомнила, как работала в ночном клубе в 16 лет

Ранее Анна Седокова откровенно рассказала о работе в "ВИА Гре".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий