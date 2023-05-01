Саша Савельева столкнулась с послеродовой депрессией
Российская певица, бывшая участница группы «Фабрика» Саша Савельева сделала откровенное признание в интервью Fimetime TV.
Исполнительница вот уже 13 лет замужем за актером Кириллом Сафоновым. В баке у них родился ребенок - сын Леон. Как Рассказала Саша Савельева, малыш появился на свет раньше срока и нуждался в особом уходе. Каждые два часа артистке его приходилось кормить.
«У меня все ушло в тревогу. Я думала, что только сижу с ребенком и больше ничего не делаю», — поделилась певица.
Но к счастью, с кризисной ситуацией удалось справиться, Саша Савельева преодолела депрессию и сейчас оценивает свое материнство положительно.