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Саша Савельева столкнулась с послеродовой депрессией

Российская певица, бывшая участница группы «Фабрика» Саша Савельева сделала откровенное признание в интервью Fimetime TV.

Саша Савельева столкнулась с послеродовой депрессией
© РИА Новости

Исполнительница вот уже 13 лет замужем за актером Кириллом Сафоновым. В баке у них родился ребенок - сын Леон. Как Рассказала Саша Савельева, малыш появился на свет раньше срока и нуждался в особом уходе. Каждые два часа артистке его приходилось кормить.

«У меня все ушло в тревогу. Я думала, что только сижу с ребенком и больше ничего не делаю», — поделилась певица.

Но к счастью, с кризисной ситуацией удалось справиться, Саша Савельева преодолела депрессию и сейчас оценивает свое материнство положительно.

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