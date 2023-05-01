Телеведущая Алена Водонаева продемонстрировала фигуру в бикини
Телеведущая Алена Водонаева выложила фото в купальнике. Она опубликовала фото из отеля в Белеке в социальных сетях.
На фотографии Водонаева в открытом раздельном купальнике розового цвета и в очках с розовыми стеклами. Телеведущая отметила, что сгорела на отдыхе в Турции. Она отправилась туда с подругой, а ее сын остался в Москве с отцом.
Сына Алены Водонаевой зовут Богдан, он родился, когда она была замужем за бизнесменом Алексеем Малакеевым. Через год пара рассталась, но телеведущая сохранила с бывшим мужем нормальные отношения ради сына.
Соцсети