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Телеведущая Алена Водонаева продемонстрировала фигуру в бикини

Телеведущая Алена Водонаева выложила фото в купальнике. Она опубликовала фото из отеля в Белеке в социальных сетях.

Алена Водонаева продемонстрировала фигуру в бикини
© РИА Новости

На фотографии Водонаева в открытом раздельном купальнике розового цвета и в очках с розовыми стеклами. Телеведущая отметила, что сгорела на отдыхе в Турции. Она отправилась туда с подругой, а ее сын остался в Москве с отцом.

Сына Алены Водонаевой зовут Богдан, он родился, когда она была замужем за бизнесменом Алексеем Малакеевым. Через год пара рассталась, но телеведущая сохранила с бывшим мужем нормальные отношения ради сына.

Соцсети

Телеведущая Алена Водонаева показала фигуру в прозрачном костюме

Ранее Алена Водонаева рассказала о своем избраннике.

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