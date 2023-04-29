Алена Водонаева рассекретила своего избранника

Новым мужчиной Водонаевой оказался Павел Пануев, художник постановщик, в компании которого теледива появилась на одном из светских мероприятий.

Поклонникам Алены не слишком многое известно о ее избраннике. Павел увлекается мотоциклами, работал в одной из крупных строительных компаний и полностью подходит под мужской типаж, который Водонаева для себя считает идеальным.