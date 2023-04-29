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Алена Водонаева рассекретила своего избранника

Совместными фотографиями звезда поделилась в социальных сетях.

Алена Водонаева рассекретила своего избранника
© РИА Новости

Новым мужчиной Водонаевой оказался Павел Пануев, художник постановщик, в компании которого теледива появилась на одном из светских мероприятий.

Поклонникам Алены не слишком многое известно о ее избраннике. Павел увлекается мотоциклами, работал в одной из крупных строительных компаний и полностью подходит под мужской типаж, который Водонаева для себя считает идеальным.

Соцсети

Напомним, что Алена не раз говорила, что ей очень нравится актер Джейкоб Элроди, известный по сериалу «Эйфория».

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Ранее Алена Водонаева объяснила свой отказ от спиртного.

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