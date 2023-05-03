"Не держался за жизнь": ученица Градского — о его отношении к работе

Участница шоу "Голос" и ученица Александра Градского Алла Рид рассказала, что композитор мечтал умереть на сцене, поэтому работал до последних дней своей жизни. Этим она поделилась в интервью на YouTube-канале "PROжизнь".

По словам ученицы Градского, он не прекращал работать, даже когда заболел коронавирусом. В театре переживали за композитора, так как он находился в группе риска из-за лишнего веса и сахарного диабета. Однако вместо реабилитации он сразу пошел работать.

Градский признавался Алле Рид, что "устал жить" и хотел бы уйти рано, как известные гении.

"Он не держался за жизнь, не цеплялся, рассуждал так: "Сколько суждено, столько проживу". И когда тяжело переболел коронавирусом, думаю, ему хотелось красиво умереть на сцене. Это его решение было приезжать на кровати на съемки", – вспомнила участница шоу "Голос".