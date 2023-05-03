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"Он устал жить": ученица композитора Александра Градского рассказала о его желании умереть на сцене

Участница шоу "Голос" и ученица Александра Градского Алла Рид рассказала, что композитор мечтал умереть на сцене, поэтому работал до последних дней своей жизни. Этим она поделилась в интервью на YouTube-канале "PROжизнь".

"Не держался за жизнь": ученица Градского — о его отношении к работе
© РИА Новости

По словам ученицы Градского, он не прекращал работать, даже когда заболел коронавирусом. В театре переживали за композитора, так как он находился в группе риска из-за лишнего веса и сахарного диабета. Однако вместо реабилитации он сразу пошел работать.

Градский признавался Алле Рид, что "устал жить" и хотел бы уйти рано, как известные гении.

"Он не держался за жизнь, не цеплялся, рассуждал так: "Сколько суждено, столько проживу". И когда тяжело переболел коронавирусом, думаю, ему хотелось красиво умереть на сцене. Это его решение было приезжать на кровати на съемки", – вспомнила участница шоу "Голос".

Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года. Ему было 72 года.

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