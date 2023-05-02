Певец Филипп Киркоров заявил, что изначально планировал заняться бизнесом, но в итоге стал известным певцом и хорошо себя чувствует в этой профессии. Об этом он рассказал в беседе с Prozvezd.info.

Он отметил, что не считает себя лучшим вокалистом, танцором или певцом, но его фанаты любят его за что-то особенное, что есть в его выступлениях. Артист также выразил благодарность своим поклонникам, которые посещают его концерты.

Киркоров подчеркнул, что свою профессию выбирал не из-за денег, а потому ему удается до сих пор собирать полные залы. В то время как многие артисты сталкиваются с кризисом и не могут собрать полные залы, Киркоров остается популярным среди своих поклонников.