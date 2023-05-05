Киану Ривз готовится к тайной свадьбе

Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, Ривз и Грант хотят устроить закрытую свадебную церемонию летом 2023 года. На торжество будут приглашены только родные и самые близкие друзья.

Напомним, что первые сообщения о том, Киану Ривз начал встречаться Александрой Грант, появились в 2019 году, после того как они вместе пришли на благотворительное мероприятие LACMA Art + Film в Музее искусств Лос-Анджелеса. Но знакомы они гораздо дольше, еще в 2011 году вышла книга, над которой они вместе работали.