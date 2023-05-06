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Певец Юлиан призвал Филиппа Киркорова «достойно стареть» как Ирина Аллегрова

По мнению певца Юлиана, его коллега Ирина Аллегрова хорошо выглядит и достойно стареет и с нее стоит брать пример Филиппу Киркорову. Об этом музыкальный исполнитель рассказал в интервью Prozvezd.info.

Певец Юлиан призвал Киркорова "достойно стареть" как Аллегрова
© РИА Новости

"Ира <...> не наращивает себе ягодицы, не выходит в колготках, без штанов, но в шляпе. Не называет себя Примадонной", — объяснил Юлиан.

Артист считает, что Аллегрова всегда была простым и добрым человеком. Филиппу Киркорову Юлиан порекомендовал не прибегать к услугам пластических хирургов, а становиться старше вместе со своей аудиторией. По мнению певца, многие, кто старается меняться и следовать трендам, стали "шутами с нелепым омоложением".

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Ранее Филипп Киркоров рассказал о самочувствии после очередной пластической операции.

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