Певец Юлиан призвал Киркорова "достойно стареть" как Аллегрова

По мнению певца Юлиана, его коллега Ирина Аллегрова хорошо выглядит и достойно стареет и с нее стоит брать пример Филиппу Киркорову . Об этом музыкальный исполнитель рассказал в интервью Prozvezd.info .

"Ира <...> не наращивает себе ягодицы, не выходит в колготках, без штанов, но в шляпе. Не называет себя Примадонной", — объяснил Юлиан.

Артист считает, что Аллегрова всегда была простым и добрым человеком. Филиппу Киркорову Юлиан порекомендовал не прибегать к услугам пластических хирургов, а становиться старше вместе со своей аудиторией. По мнению певца, многие, кто старается меняться и следовать трендам, стали "шутами с нелепым омоложением".