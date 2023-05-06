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Бывшая возлюбленная актера Данилы Козловского Ольга Зуева выложила откровенное фото в мини-платье

Актриса Ольга Зуева, с которой раньше встречался актер Данила Козловский, опубликовала фотографию в мини-платье без бюстгальтера. Соответствующий пост появился в ее личном блоге в социальных сетях.

Бывшая Козловского выложила откровенное фото в мини-платье
© РИА Новости

На черно-белом снимке девушка позирует на улицах Нью-Йорка. Помимо платья, на ней надета расстегнутая кожаная куртка и солнцезащитные очки. Волосы распущены.

Данила Козловский и Ольга Зуева встречались с 2015 года и расстались через пять лет, вскоре после рождения дочери. Артист считает себя виноватым в разрыве, поскольку "гадко поступил" с избранницей.

Соцсети

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Общая дочь актеров Ода-Валентина живет с матерью в США, но Ольга Зуева разрешает ей и Козловскому видеться и общаться.

Ранее Ольга Зуева намекнула на новые отношения.

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