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1 час назад

Актриса Ольга Зуева намекнула на новые отношения

Мария Кимакович

Актриса и бывшая возлюбленная Данилы Козловского в социальных сетях сделала намек на то, что у нее новые отношения, пишет «Газета.ру».

Ольга Зуева показала нового возлюбленного
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зуева выложила несколько снимков из Нью-Йорка, на одном из которых прильнула к плечу мужчины.

На крупном плане изображено лицо Ольги и плечо незнакомца, из-за которого и выглядывает актриса. Подписчики, разумеется, сразу предположили, что у Зуевой появился мужчина.

Соцсети

Раскрывать личность таинственного мужчины Зуева не стала, показывать его лицо она, видимо, в ближайшее время тоже не планирует.

Что известно о новом бойфренде Мадонны

Напомним, что ранее Ольга Зуева в течение шести лет находилась в отношениях с Данилой Козловским и родила от него дочь Оду. Но вскоре после рождения малышки Зуева и Козловский расстались.

Ранее Лолита рассказала, что оценивает при знакомстве с мужчиной.

Звёзды,Ольга Зуева,Данила Козловский,
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