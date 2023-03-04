Ольга Зуева показала нового возлюбленного

Актриса и бывшая возлюбленная Данилы Козловского в социальных сетях сделала намек на то, что у нее новые отношения, пишет «Газета.ру».
Зуева выложила несколько снимков из Нью-Йорка, на одном из которых прильнула к плечу мужчины.
На крупном плане изображено лицо Ольги и плечо незнакомца, из-за которого и выглядывает актриса. Подписчики, разумеется, сразу предположили, что у Зуевой появился мужчина.
Раскрывать личность таинственного мужчины Зуева не стала, показывать его лицо она, видимо, в ближайшее время тоже не планирует.
Напомним, что ранее Ольга Зуева в течение шести лет находилась в отношениях с Данилой Козловским и родила от него дочь Оду. Но вскоре после рождения малышки Зуева и Козловский расстались.