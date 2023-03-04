Ольга Зуева показала нового возлюбленного

Актриса и бывшая возлюбленная Данилы Козловского в социальных сетях сделала намек на то, что у нее новые отношения, пишет «Газета.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Зуева выложила несколько снимков из Нью-Йорка, на одном из которых прильнула к плечу мужчины.

На крупном плане изображено лицо Ольги и плечо незнакомца, из-за которого и выглядывает актриса. Подписчики, разумеется, сразу предположили, что у Зуевой появился мужчина.

Соцсети

Раскрывать личность таинственного мужчины Зуева не стала, показывать его лицо она, видимо, в ближайшее время тоже не планирует.