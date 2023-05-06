68-летняя писательница, лайф-коуч Ирина Хакамада продемонстрировала фигуру в купальнике. Видео, в котором она танцует на яхте, появилось в ее личном блоге в социальных сетях.

Ирина Хакамада много раз отмечала, что не соблюдает диет и не считает правильным ограничивать себя таким образом. Тем не менее, она не ест после семи часов вечера, а голод, если он возникает, утоляет легким перекусом. Помимо этого, писательница плавает и много ходит. Эталоном Хакамада считает балерину Галину Уланову.