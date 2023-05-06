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68-летняя Ирина Хакамада станцевала на яхте в купальнике: видео

68-летняя писательница, лайф-коуч Ирина Хакамада продемонстрировала фигуру в купальнике. Видео, в котором она танцует на яхте, появилось в ее личном блоге в социальных сетях.

Подписчики Хакамады высоко оценили ее фигуру:

"Как можно иметь такое тело в таком возрасте?!"

"Потрясно! Все в Ирине гармонично - разум и тело"

"Фигура просто космос"

Ирина Хакамада много раз отмечала, что не соблюдает диет и не считает правильным ограничивать себя таким образом. Тем не менее, она не ест после семи часов вечера, а голод, если он возникает, утоляет легким перекусом. Помимо этого, писательница плавает и много ходит. Эталоном Хакамада считает балерину Галину Уланову.

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Ранее 48-летнюю Аллу Довлатову раскритиковали за фото в купальнике.

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