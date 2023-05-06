Татьяна Васильева рассказала о тяжелом состоянии сына

Актриса в программе «Секрет на миллион» призналась, что в жизни Филиппа был очень непростой период. Слова актрисы приводит издание StarHit.

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Васильева отметила, что ее сын чуть не остался без ноги, речь шла об ампутации. Но благодаря врачам, все обошлось. Филипп вышел из больницы и вернулся к привычной жизни.

Сам Филипп подтвердил, что состояние его было очень серьезным, по словам мужчины «все было очень плохо».