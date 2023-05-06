Татьяна Васильева рассказала о тяжелом состоянии сына

Татьяна Васильева рассказала о тяжелом периоде в жизни сына
Актриса в программе «Секрет на миллион» призналась, что в жизни Филиппа был очень непростой период. Слова актрисы приводит издание StarHit.
Васильева отметила, что ее сын чуть не остался без ноги, речь шла об ампутации. Но благодаря врачам, все обошлось. Филипп вышел из больницы и вернулся к привычной жизни.
Сам Филипп подтвердил, что состояние его было очень серьезным, по словам мужчины «все было очень плохо».
По какой причине сын актрисы оказался на больничной койке, актриса обещала рассказать позже.