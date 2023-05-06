$76.82-1.7984.91-2.09

Татьяна Васильева рассказала о тяжелом периоде в жизни сына

Актриса в программе «Секрет на миллион» призналась, что в жизни Филиппа был очень непростой период. Слова актрисы приводит издание StarHit.

Татьяна Васильева рассказала о тяжелом состоянии сына
© РИА Новости

Васильева отметила, что ее сын чуть не остался без ноги, речь шла об ампутации. Но благодаря врачам, все обошлось. Филипп вышел из больницы и вернулся к привычной жизни.

Сам Филипп подтвердил, что состояние его было очень серьезным, по словам мужчины «все было очень плохо».

Татьяна Васильева: что нужно знать о самой эпатажной советской актрисе

По какой причине сын актрисы оказался на больничной койке, актриса обещала рассказать позже.

Ранее певец Юлиан призвал Киркорова "достойно стареть" как Аллегрова.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий