$76.82-1.7984.91-2.09

Актриса Кристина Асмус рассказала, что экономит на еде из-за ремонта

Актриса Кристина Асмус съехала от бывшего мужа, актера Гарика Харламова, и делает дорогостоящий ремонт. О том, что из-за этого на всем приходится экономить, она рассказала в личном блоге в социальных сетях.

"Я. Начинаю. Ремонт. Из еды теперь максимум два кусочека колбаски. Экономим на всем, кроме идей!" — подписала публикацию Асмус.

Кристина после развода жила в одном доме с Гариком, но на разных этажах. Юмористу благодаря этому удавалось больше времени проводить с дочерью Анастасией, чья мама Асмус. В этом же доме живет свекровь актрисы.

Успех в кино и сложности в семейной жизни: Кристине Асмус – 35 лет

О решении переехать Кристина Асмус сообщила в начале апреля. Она подчеркнула, что с бывшим мужем находится в «прекрасных отношениях».

Актеры были мужем и женой семь лет, начиная с 2013 года. Анастасия родилась в 2014-м, а в 2020-м супруги развелись.

Ранее Кристина Асмус высказалась о разделе имущества.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий