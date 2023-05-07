Актриса Кристина Асмус съехала от бывшего мужа, актера Гарика Харламова, и делает дорогостоящий ремонт. О том, что из-за этого на всем приходится экономить, она рассказала в личном блоге в социальных сетях.

"Я. Начинаю. Ремонт. Из еды теперь максимум два кусочека колбаски. Экономим на всем, кроме идей!" — подписала публикацию Асмус.

Кристина после развода жила в одном доме с Гариком, но на разных этажах. Юмористу благодаря этому удавалось больше времени проводить с дочерью Анастасией, чья мама Асмус. В этом же доме живет свекровь актрисы.

О решении переехать Кристина Асмус сообщила в начале апреля. Она подчеркнула, что с бывшим мужем находится в «прекрасных отношениях».

Актеры были мужем и женой семь лет, начиная с 2013 года. Анастасия родилась в 2014-м, а в 2020-м супруги развелись.