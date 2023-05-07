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Актер Никита Ефремов рассказал, как пережил расставание с ведущей Марией Иваковой

Актер Никита Ефремов и ведущая "Орла и решки" Мария Ивакова расстались в ноябре 2021 года. Звезда сериала "Нулевой пациент" рассказал о том, как пережил разрыв,изданию "СтарХит".

По словам 34-летнего актера, расставаться надо уметь, а "некоторые чувства надо прожить достойно".

"Они могут очень много привнести в мою жизнь, если не убегать от них, как это часто бывает во время расставания", - поделился Ефремов.

Актер и телеведущая были в отношениях в течение двух лет. После расставания они не стали вдаваться в подробности произошедшего и делиться причиной разрыва. Актер написал, что их "танец" завершен, а Мария Ивакова заявила, что "это очень личное, хрупкое" и касается только их двоих. Однако бывшие партнеры расстались в хороших отношениях и продолжают поддерживать общение.

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