$76.82-1.7984.91-2.09

Певица Алена Свиридова выложила фото без макияжа

Музыкальная исполнительница Алена Свиридова сфотографировалась без косметики на балконе в Риме во время отпуска. Соответствующая публикация появилась в ее личном блоге в социальных сетях.

60-летняя Алена Свиридова выложила фото без макияжа
© РИА Новости

В подписи к фото артистка рассказала, что устала от активного отдыха накануне и решила провести день в арендованном доме, выйдя только на небольшую прогулку поблизости. Она читала, писала, думала и играла на гитаре.

Подписчики оценили внешний вид исполнительницы:

"Алена, вы молодец, естественная, без фильтров. Я бы не осмелилась на такое фото"

"Какая вы красивая и настоящая"

"Потрясающе выглядите в 60 лет"

Соцсети

Жена Константина Эрнста поделилась фото без макияжа

Ранее фото без макияжа выложила 44-летняя Альбина Джанабаева.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий