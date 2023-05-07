60-летняя Алена Свиридова выложила фото без макияжа

Певица Алена Свиридова выложила фото без макияжа
Музыкальная исполнительница Алена Свиридова сфотографировалась без косметики на балконе в Риме во время отпуска. Соответствующая публикация появилась в ее личном блоге в социальных сетях.
В подписи к фото артистка рассказала, что устала от активного отдыха накануне и решила провести день в арендованном доме, выйдя только на небольшую прогулку поблизости. Она читала, писала, думала и играла на гитаре.
Подписчики оценили внешний вид исполнительницы:
"Алена, вы молодец, естественная, без фильтров. Я бы не осмелилась на такое фото"
"Какая вы красивая и настоящая"
"Потрясающе выглядите в 60 лет"
Соцсети