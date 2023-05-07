60-летняя Алена Свиридова выложила фото без макияжа

Музыкальная исполнительница Алена Свиридова сфотографировалась без косметики на балконе в Риме во время отпуска. Соответствующая публикация появилась в ее личном блоге в социальных сетях.

В подписи к фото артистка рассказала, что устала от активного отдыха накануне и решила провести день в арендованном доме, выйдя только на небольшую прогулку поблизости. Она читала, писала, думала и играла на гитаре.