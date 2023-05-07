Внук Татьяны Васильевой боится вернуться к матери в Германию

Григорий, 12-летний внук актрисы Татьяны Васильевой, ежедневно просит ее "не отсылать" его в Германию к матери. Об этом Васильева рассказала в программе "Секрет на миллион".

Григорий прилетел в Москву в конце 2022 года, чтобы жить вместе с отцом и его родственниками. До этого он был в Германии вместе с мамой.

По словам Васильевой, мальчик очень хотел жить с папой, и бывшая невестка была вынуждена уступить сыну. Гриша будет жить вместе с Филиппом Васильевым и его новой женой Марией. Чтобы не вернуться в Германию, подросток прилежно учится и ходит на дополнительные занятия.

"Гриша по несколько раз в день говорит нам: «Таня, вы же не отошлете меня обратно? Папа, правда же, никогда?" — рассказала Татьяна Васильева.

Филипп Васильев отмечает, что его бывшая жена, артистка Анастасия Бегунова, сделала все, чтобы не отпускать сына в Россию, но Гриша смог убедить маму. Мальчик, по словам его отца, ненавидит Берлин.