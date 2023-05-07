Блогер Айза снова ходит на свидания

Бывшая жена рэпера Гуфа, блогер Айза-Лилуна Ай, рассказала, снова начала ходить на свидания. Об этом и о своих ощущениях она рассказала у себя в телеграм-канале.

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По словам Айзы, снова знакомиться и встречаться с мужчинами волнительно и не всегда комфортно. Тем не менее, она сообщила, что ей предстоит свидание, которого она ждет и к которому готовится.

Айза выходила замуж два раза. Сначала за рэпера Гуфа, с которым они развелись после семи лет совместной жизни, потом — за серфера Дмитрия Анохина. От двух браков у Айзы двое детей: сыновья Сэм от Гуфа и Элвис от Анохина.