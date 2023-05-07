Волочкова обратилась к «злым теткам из трущоб»

Анастасия Волочкова в очередной раз улетела в отпуск на Мальдивы, что не могло не взбудоражить ее подписчиков в социальной сети.

В комментариях многие начали шутить о том, что скоро в ленте Волочковой появятся фотографии с фирменным шпагатом в бикини у пальмы или на пляжном гамаке. Многие подчеркнули, что кроме таких фото или снимков в окружении персонала отеля от Анастасии ждать нечего, ведь она наверняка как всегда одинока.