Балерина Волочкова обратилась к «злым теткам из трущоб»
Анастасия Волочкова в очередной раз улетела в отпуск на Мальдивы, что не могло не взбудоражить ее подписчиков в социальной сети.
В комментариях многие начали шутить о том, что скоро в ленте Волочковой появятся фотографии с фирменным шпагатом в бикини у пальмы или на пляжном гамаке. Многие подчеркнули, что кроме таких фото или снимков в окружении персонала отеля от Анастасии ждать нечего, ведь она наверняка как всегда одинока.
Однако такие высказывания хейтеров Волочкова не смогла оставить без ответа, потому записала и опубликовала в своем Тelegram-канале видеообращение к злорадствующим подписчикам:
«Это сообщение адресовано злым недолюбленным теткам, у которых в жизни нет секса, любви, радости, успеха и творчества. Вы пишете мне из своих трущоб и не можете мне простить, что я нахожусь на дорогом курорте», — заявила балерина.
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