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Балерина Волочкова обратилась к «злым теткам из трущоб»

Анастасия Волочкова в очередной раз улетела в отпуск на Мальдивы, что не могло не взбудоражить ее подписчиков в социальной сети.

Волочкова обратилась к «злым теткам из трущоб»
© Соцсети

В комментариях многие начали шутить о том, что скоро в ленте Волочковой появятся фотографии с фирменным шпагатом в бикини у пальмы или на пляжном гамаке. Многие подчеркнули, что кроме таких фото или снимков в окружении персонала отеля от Анастасии ждать нечего, ведь она наверняка как всегда одинока.

Однако такие высказывания хейтеров Волочкова не смогла оставить без ответа, потому записала и опубликовала в своем Тelegram-канале видеообращение к злорадствующим подписчикам:

«Это сообщение адресовано злым недолюбленным теткам, у которых в жизни нет секса, любви, радости, успеха и творчества. Вы пишете мне из своих трущоб и не можете мне простить, что я нахожусь на дорогом курорте», — заявила балерина.

Волочкова показала кольцо с бриллиантом в 5 карат от друга

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему Шура боится Волочковой.

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