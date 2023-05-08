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Рэпер Гуф купил сыну игровой ноутбук на день рождения

Сэм, сын рэпера Гуфа, получил от отца в подарок на день рождения игровой ноутбук. Об этом сообщила мама мальчика, бывшая жена Гуфа блогер Айза-Лилуна Ай сообщила в своем телеграм-канале.

Гуф купил сыну игровой ноутбук на день рождения
© РИА Новости

По словам Айзы, она планировала купить подарок вместе со своим папой, а потом предложила скинуться бывшему мужу — Гуфу. Он не только согласился, но и решил оплатить покупку полностью.

Деньги, которые блогер откладывала на ноутбук, пригодились, чтобы организовать сыну праздник. Тринадцатый день рождения Сэма отметили на Бали 4 мая в стиле аниме "Невероятные приключения ДжоДжо", которое нравится мальчику. На празднике присутствовали его друзья, сводный брат Элвис и бывший муж Айзы Дмитрий Анохин. Гуфу прилететь не удалось, хотя сын его очень ждал.

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Ранее Гуф публично признался в любви Айзе.

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