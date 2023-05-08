Модель, блогер Оксана Самойлова вместе с дочерьми сфотографировалась в купальниках с анималистичным принтом. Снимок из популярного среди знаменитостей отеля в Африке появился в социальных сетях Самойловой.

В подписи к фото модель отметила, что хотела бы возвращаться в Африку как можно чаще. По ее словам, эти поездки она вспоминает всю жизнь:

"Самые простые фоточки на айфон, как раньше. <...> Каждый раз, как в первый раз, каждое сафари - это как киндер сюрприз с эмоциями и впечатлениями".

У Оксаны Самойловой и рэпера Джигана четверо детей: 11-летняя Ариела, 8-летняя Лея, 6-летняя Майя и 3-летний Давид. Несмотря на конфликт, который случился в последние месяцы, пара воссоединилась. Вся семья отправилась в ОАЭ, а затем в Африку.